إنهاء أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى ينتظر نتيجة "المحاولات الودية"

كشف الإعلامي محمد الليثي، عن ترقب مسئولي نادي الأهلي ابلجهود التي يبذلها أكثر من مسئول، في مقدمتهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، من أجل إنهاء أزمة لاعب المارد الأحمر حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

الأهلي يُرسل خطابًا لاتحاد الكرة

وقال "الليثي"، خلال تقديمة برنامج "10 و10" عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم"، اليوم الإثنين، إن "الأهلي أرسل خطابًا لاتحاد الكرة منذ أيام طلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية ورفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات".

وأشار إلى "علم مسئولي الأهلي بأن هناك محاولات لإنهاء الأزمة وديًا بدلًا من التصعيد، وهو ما رحّب به مسئولو القلعة الحمراء وفي مقدمتهم، محمود الخطيب رئيس النادي، وينتظر الأهلي إنهاء الحلول الودية خلال ساعات، على أن يتنازل (الشيبي) عن الدعوى القضائية التي أقامها ضد الشحات، حتى يتراجع مسئولو القلعة الحمراء عن تصعيد الأزمة لفيفا والمحكمة الرياضية".