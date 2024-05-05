سر تهديد الأهلي بالانسحاب من صفقة إياد العسقلاني

كشف الإعلامي محمد الليثي أن مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره روستوف الروسي تعثرت بشأن انتقال إياد العسقلاني مدافع الأخير إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح محمد الليثي خلال تقديم برنامج "10 و10" عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 أن الأهلي كان قد حسم بشكل كبير مفاوضاته مع العسقلاني الذي رحل للدوري الروسي من بوابة الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات تعثرت خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الخلاف المالي بين الأهلي وروستوف هو أحد أهم العقبات في سبيل إتمام الصفقة، حيث فوجئ الأهلي بالنادي الروسي يطالب بأكثر من مليون و300 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما رفضه الأهلي.

وأشار محمد الليثي إلى أن إدارة الأهلي ترغب في تخفيض المقابل المالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وإلا سيقرر مسؤولو القلعة الحمراء الانسحاب من الصفقة.

الليثي يكشف سر استبعاد كريم فؤاد من مباريات الأهلي

كشف الليثي عن سبب استبعاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعب كريم فؤاد من مباريات الفريق مؤخرا، وذلك لأن المدير الفني طلب من اللاعب الاهتمام بالأدوار الدفاعية حتى يعود إلى حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الليثي: "شهدت المباريات الأخيرة خروج كريم فؤاد من حسابات مارسيل كولر بشكل واضح، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة لدى الجمهور الأهلاوي، خاصة وأن كريم فؤاد من اللاعبين الملتزمين داخل وخارج الملعب وكولر انتقد كريم فؤاد بسبب عدم اهتمامه بأداء الواجب الدفاعي بشكل جيد، وأكد المدير الفني للاعب أن عدم اجادته الأدوار الدفاعية حرمه من المشاركة كثيرًا في مركز الظهير الأيمن".

وتابع الليثي: "كولر أكد لكريم فؤاد أيضًا أن تواجد عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الكبيرة في مركز الجناح ساهم في غيابه عن اللعب في هذا المركز، حيث يتواجد كلًا من بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات، وإمكانية لعب كهربا في هذا المركز".