الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سر تهديد الأهلي بالانسحاب من صفقة إياد العسقلاني

إياد العسقلاني
إياد العسقلاني

كشف الإعلامي محمد الليثي أن مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره روستوف الروسي تعثرت بشأن انتقال إياد العسقلاني مدافع الأخير إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأوضح محمد الليثي خلال تقديم برنامج "10 و10" عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 أن الأهلي كان قد حسم بشكل كبير مفاوضاته مع العسقلاني الذي رحل للدوري الروسي من بوابة الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات تعثرت خلال الأيام الماضية. 

وأشار إلى أن الخلاف المالي بين الأهلي وروستوف هو أحد أهم العقبات في سبيل إتمام الصفقة، حيث فوجئ الأهلي بالنادي الروسي يطالب بأكثر من مليون و300 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما رفضه الأهلي. 

وأشار محمد الليثي إلى أن إدارة الأهلي ترغب في تخفيض المقابل المالي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وإلا سيقرر مسؤولو القلعة الحمراء الانسحاب من الصفقة.

 

الليثي يكشف سر استبعاد كريم فؤاد من مباريات الأهلي

 

كشف الليثي عن سبب استبعاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعب كريم فؤاد من مباريات الفريق مؤخرا، وذلك لأن المدير الفني طلب من اللاعب الاهتمام بالأدوار الدفاعية حتى يعود إلى حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف الليثي: "شهدت المباريات الأخيرة خروج كريم فؤاد من حسابات مارسيل كولر بشكل واضح، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة لدى الجمهور الأهلاوي، خاصة وأن كريم فؤاد من اللاعبين الملتزمين داخل وخارج الملعب وكولر انتقد كريم فؤاد بسبب عدم اهتمامه بأداء الواجب الدفاعي بشكل جيد، وأكد المدير الفني للاعب أن عدم اجادته الأدوار الدفاعية حرمه من المشاركة كثيرًا في مركز الظهير الأيمن". 

وتابع الليثي: "كولر أكد لكريم فؤاد أيضًا أن تواجد عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الكبيرة في مركز الجناح ساهم في غيابه عن اللعب في هذا المركز، حيث يتواجد كلًا من بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات، وإمكانية لعب كهربا في هذا المركز".

الإعلامى محمد الليثى النادي الأهلي إياد العسقلاني روستوف الروسي لليثى يكشف سر استبعاد كريم مباريات الأهلي

الأكثر قراءة

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

عاجل| شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح