السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. حضور أمنى مكثف بمحيط شقة سفاح التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة التجمع الخامس حضور أمني مكثف على مدار الساعة الماضية بمحيط شقة المتهم في القضية المعروفة  بسفاح التجمع، وذاك  بعد العثور على جثتين لفتاتين بمنطقة صحراوية على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

قصة سفاح التجمع 
وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بمحيط سكن المشتبه به بعد ورود تحريات حول هوية المتهم تكشف أنه مزودج الجنسية ويعيش داخل إحدي الشقق السكنية بالتجمع الخامس بمفرده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء تلك الوقائع شابا يقيم بالإسكندرية ولكنه ارتكب جرائمه داخل شقة سكنية بالتجمع الخامس.

وكشف مصدر أمني أنه تم العثور على جثة فتاة ملقاة بطريق بورسعيد الصحراوي وبعدها العثور على جثة أخرى ملقاة على طريق الإسماعيلية بمنطقة صحراوية.

 

بسفاح التجمع التجمع قصة سفاح التجمع جثة فتاة قصة السفاح

مواد متعلقة

سفاح التجمع..جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل الفتيات وإلقاء جثثهم بالمناطق الصحراوية

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: مصادر أمنية رفيعة المستوى تتحدث عن استعداد مجلس الحرب لوقف إطلاق النار بغزة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

عاجل.. حضور أمنى مكثف بمحيط شقة سفاح التجمع

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين