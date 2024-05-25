عاجل.. حضور أمنى مكثف بمحيط شقة سفاح التجمع

شهدت منطقة التجمع الخامس حضور أمني مكثف على مدار الساعة الماضية بمحيط شقة المتهم في القضية المعروفة بسفاح التجمع، وذاك بعد العثور على جثتين لفتاتين بمنطقة صحراوية على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

قصة سفاح التجمع

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بمحيط سكن المشتبه به بعد ورود تحريات حول هوية المتهم تكشف أنه مزودج الجنسية ويعيش داخل إحدي الشقق السكنية بالتجمع الخامس بمفرده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء تلك الوقائع شابا يقيم بالإسكندرية ولكنه ارتكب جرائمه داخل شقة سكنية بالتجمع الخامس.

وكشف مصدر أمني أنه تم العثور على جثة فتاة ملقاة بطريق بورسعيد الصحراوي وبعدها العثور على جثة أخرى ملقاة على طريق الإسماعيلية بمنطقة صحراوية.