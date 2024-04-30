موعد مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمام الجماهير المحبة لكرة القدم، خاصًا مع تنوع مباريات اليوم بين دورى الدرجة الثانية المصرى، ومباراة نصف نهائى دورى ابطال أوروبا بين ريال مدريد الاسبانى وبايرن ميونخ الالمانى، ومباراة الأهلى القادمة مع الاسماعيلى فى الدورى، ومباراة الزمالك مع البنك الأهلى.

مواعيد مباريات اليوم فى دورى الدرجة الثانية

النجوم & بترول اسيوط فى تمام الرابعة والنصف عصرًا على ستاد الدفاع الجوى

أسوان & مكادى فى تمام الرابعة والنصف عصرًا على ستاد أسوان

النصر للتعدين & المقاصة فى تمام الرابعة والنصف عصرًا على ستاد النصر للتعدين

دكرنس & أبوقير للاسمدة فى تمام الرابعة والنصف عصرًا على ستاد دكرنس

المصرية للاتصالات & جمهورية شبين فى تمام الرابعة والنصف عصرًا على ستاد السلام.

موعد مباراة نصف نهائى دورى ابطال أوروبا 2024

بايرن ميونخ الالمانى & ريال مدريد الاسبانى فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ستاد أليانز أرينا

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بى إن سبورت على الهواء مباشرًا من خلال beIN Sports HD 2

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موعد مباراة الاهلى القادمة مع الاسماعيلى فى الدورى المصرى

يلتقى الاهلى مع الاسماعيلى غدًا الاربعاء 1-5-2024، فى تمام السابعة مساءًا على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى مباراة الاسبوع العشرين بمسابقة دورى نايل، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة على الهواء مباشرًا من خلال قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة ستديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

موعد مباراة الزمالك القادمة مع البنك الاهلى فى الدورى المصرى

يلتقى الزمالك مه نظيره البنك الاهلى فى تمام السابعة من مساء الخميس القادم، 2-5-2024، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة دورى نايل.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة ستديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.