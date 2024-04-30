الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يواجه سان دينيس والزمالك ضد سوكو سيم فى بطولة أفريقيا لطائرة السيدات

الزمالك فاز في آخر
الزمالك فاز في آخر مبارياته على أسيك

تقام اليوم مباريات الدور ربع النهائي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل حيث يلتقي الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري مع مصنع الكحول الوطني الإثيوبي في الثانية ظهرا والبنك التجاري الكيني مع أسيك الإيفواري في الرابعة عصرا وفي نفس التوقيت يلتقي السجون الكيني مع كاستومس سيرفيس النيجيري.

وتقام مباراتان في السادسة مساء الأولى بين الزمالك وسوكو سيم السنغالي والثانية بين مايو كاني أيفوليوشن الكاميروني وناصرية شبيبة بجاية الجزائري ثم تقام مباراتان في الثامنة مساء الأولى بين مشعل بلدية بجاية الجزائري وليتو الكاميروني والثانية بين الأهلي وسان دينيس من جزر رينيون.

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد ست نقاط يليه السجون الكيني برصيد ثلاث نقاط وناصرية شبيبة بجاية الجزائري بدون رصيد وتصدرالزمالك المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط يليه مشعل بلدية بجاية الجزائري برصيد خمس نقاط ومصنع الكحول الوطني الإثيوبي برصيد أربع نقاط وأسيك ميموزا الإيفواري بدون نقاط .

وتصدر خطوط الأنابيب الكيني المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط يليه مايو كاني أيفوليوشن الكاميروني برصيد خمس نقاط وكاستومس سيرفيس النيجيري برصيد ثلاث نقاط وسان دينيس من جزر ريونيون برصيد نقطة واحدة وجاء فريق البنك التجاري الكيني على قمة المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط يليه الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري برصيد خمس نقاط وليتو الكاميروني برصيد أربع نقاط وسوكوسيم السنغالي بدون نقاط.

ويقود فريق الزمالك حامل اللقب أحم فتحي المدير الفني الذي اختار 14 لاعبا للمشاركة في البطولة وهن: (مريم متولي وندى مرجان وميلكا لوبيسكا دا سيلفا وفريدة هشام ومايا ممدوح وسابين عابد وياسمين نوح ونوران أحمد ودانا شوقي وهنا المصري وداليا المرشدي، وأيسل نديم ونورا إيهاب ومريم مصطفى).

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