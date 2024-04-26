الأهلى أمام شبيبة بجاية والزمالك يواجه أسيك فى بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ35 من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات التي ينظمها نادي الأهلي، ويلتقي الأهلي فريق ناصرية شبيبة بجاية الجزائري في الرابعة عصرًا، تعقبها مباراة الزمالك وأسيك الإيفواري في السادسة مساء.

15 فريقًا تشارك في البطولة

ويشارك في البطولة 15 فريقًا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق الأهلي والسجون الكيني وناصرية شبيبة بجاية الجزائري، وضمت المجموعة الثانية فرق الزمالك ومصنع الكحول الوطني الإثيوبي وأسيك ميموزا الإيفواري ومشعل بلدية بجاية الجزائري.

وضمت المجموعة الثالثة فرق خطوط الأنابيب الكيني وكاستومس سيرفيس النيجيري وسان دوني من جزر ريونيون ومايو كاني أيفوليوشن الكاميروني، بينما ضمت المجموعة الرابعة فرق البنك التجاري الكيني وليتو الكاميروني وسوكوسيم السنغالي والجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري .

ويقود فريق الأهلي إبراهيم فخرالدين الذي قاد الفريق للفوز بالدوري وكأس مصر هذا الموسم ويقود فريق الزمالك أحمد فتحي .

رقم قياسي للأهلي

وبدأت بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات عام 1986 ولم تقم أعوام 1993 و1994 و1996 و2020 ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد عشرة ألقاب أعوام 1990 و1999 و2000 و2003 و2007 و2009 و2015 و2016 و2018 و2019 .

وفاز خطوط الأنابيب الكيني باللقب ست مرات أعوام 1995 و1998 و2001 و2002 و2004 و2005 ..وتوج السجون الكيني باللقب خمس مرات أعوام 2008 و2010 و2011 و2012 و2013 وفاز الإفريقي التونسي باللقب أعوام 1986 و1987 و1988 و1989 .

وفاز باللقب مرتين كل من البوسطة الكيني عامي 1991 و1992 والبنك التجاري الكيني عامي 2006 و2022 والنادي النسائي بقرطاج التونسي عامي 2017 و2021 .

وفاز باالقب مرة واحدة كل من بجاية الجزائري عام 1997 والمجمع البترولي الجزائري عام 2014 والزمالك في النسخة الأخيرة عام 2023 .