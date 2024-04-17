الأهلي يهزم الأسمنت الإثيوبي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، على فريق الأسمنت الإثيوبي 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللقاء وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي والاستقبال الجيد إلى جانب الضربات الساحقة ليواصل الفريق عروضه القوية في البطولة ويحقق الفوز الثالث على التوالي.

‎تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-9، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-7، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-11.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

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