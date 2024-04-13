الدماطى: سعداء باستضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلى

وجّه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال"، التي ينظمها الأهلي، التحية إلى مسئولي الاتحادين الإفريقي والمصري للكرة الطائرة، ووفد الفرق المشاركة، معربًا عن سعادته باستضافة الأهلي البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وأوضح "الدماطي"، خلال كلمته في‏ الاجتماع الفني للبطولة، الذي عقد مساء اليوم، أن الأهلي يملك خبرات كبيرة في استضافة كبرى البطولات، وهناك ترتيبات عديدة جرت على مدار الأسابيع الماضية، ‏من أجل تجهيز كل ما يلزم لخروج البطولة بصورة مشرفة، تليق بالأهلي والرياضة المصرية بشكل عام، وتعكس صورة إيجابية عن الكرة ‏الطائرة في إفريقيا.‏

ووجه الدماطي التحية إلى اللجان المعاونة التي بذلت جهودًا كبيرة في إطار التجهيز لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة، ‏وتسهيل مهمتها، وإنهاء كل الترتيبات والأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.‏

وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12- 24 أبريل الجاري، وتقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل ‏والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.‏