قمة الكبار.. الأهلى يتفوق فى آخر 10 مباريات و"القاضية ممكن" الأبرز

شهدت مباريات القمة العشر الأخيرة بين الأهلي والزمالك في كل البطولات تفوقا ساحقا للأهلي الذي حقق الفوز 7 مرات أبرزها في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وفي المقابل حقق الزمالك فوزا واحدا وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل الأهلي 24 هدفا مقابل 11 هدفا فقط للزمالك وكانت النتائج كما يلي..

27 نوفمبر 2020 فاز الأهلي 2-1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتقدم عمرو السولية للأهلي في الدقيقة الخامسة وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 وسجل محمد مجدي أفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 88.

18 أبريل 2021 فاز الأهلي 2-1 في الدوري وسجل للأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و35 وسجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31 وأهدر محمود علاء مدافع الزمالك ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا في الدقيقة 59.

10 مايو 2021 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في بطولة الدوري وتقدم صلاح محسن للأهلي في الدقيقة 73 وتعادل التونسي فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 80.

5 نوفمبر 2021 فاز الأهلي 5-3 في الدوري وتقدم الأهلي في الدقيقة 16 عندما سدد المالي أليو ديانج كرة اصطدمت بقدم محمود علاء ثم العارضة واصطدمت بمحمد أبوجبل حارس الزمالك وسكنت الشباك وأضاف التونسي علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل، وأضاف محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 25 ثم سجل مصطفى فتحي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 51، وأضاف أليو ديانج هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 53 وسجل علي معلول الهدف الخامس في الدقيقة 64 من ركلة جزاء وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 78 وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 90.

19 يونيه 2022 تعادل الفريقان 2-2 في الدوري وتقدم محمد شريف للأهلي في الدقيقة 12 ورد الزمالك بهدفين سجلهما أشرف بن شرقي وشيكابالا في الدقيقتين 68 و76 وتعادل صلاح محسن للأهلي في الدقيقة 80.

21 يوليو 2022 فاز الزمالك 2-1 في نهائي كأس مصر وتقدم الزمالك بهدفين سجلهما أحمد سيد زيزو وإمام عاشور في الدقيقتين 6 و30 وسجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55.

28 أكتوبر 2022 فاز الأهلي في مباراة السوبر المصري بهدفين سجلهما البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد في الدقيقتين 39 والأولى من الوقت بدل الضائع.

الأهلى يتفوق على الزمالك فى آخر عشر مباريات

21 يناير 2023 فاز الأهلي في الدوري بثلاثة أهداف نظيف سجلها محمود كهربا في الدقيقة 61 ومحمد شريف في الدقيقتين 75 و90.

13 يوليو 2023 فاز الأهلي 4-1 في الدوري وسجل للأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلي معلول ومحمد شريف في الدقيقتين 45 و90 وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

8 مارس 2024 فاز الأهلي في نهائي كأس مصر بهدفين نظيفين سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 84 والرابعة من الوقت بدل الضائع.