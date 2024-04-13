اتحاد الكرة يؤكد انفراد "الدستور" بإعلان طاقم تحكيم مباراة القمة

أعلن اتحاد الكرة، عن طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر للدوري الممتاز، وتم تعيين إبراهيم نور الدين حكما للمباراة وهاني عبدالفتاح وسامي هلهل مساعدين ومحمد عادل حكما للفار، ومحمود أبو الرجال مساعدا للفار وأحمد الغندور حكما رابعا

وكانت “الدستور”، قد انفردت بطاقم التحكيم قبل إعلان اتحاد الكرة بشكل رسمي عن الطاقم الذي سيدير المباراة.

وتقام المباراة في السابعة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة، والتي ستكون المواجهة رقم 17 بين الفريقين خلال شهر أبريل الجاري.

وسبق أن تقابل الفريقان في شهر أبريل خلال 16 مناسبة سابقة، شهدت تفوق الأهلي في 6 مواجهات بينها مباراة واحدة اعتبارية، في حين تفوق الزمالك في 5 لقاءات وحسمت نتيجة التعادل 5 مباريات.

انتصارات الأهلي في أبريل

استطاع الأهلي الفوز على الزمالك يوم 13 أبريل عام 1951 بنتيجة 3-0، قبل أن يكرر الفوز على الفريق الأبيض يوم 7 أبريل 1953 بنتيجة 2-0.

ويوم 20 أبريل 1962 فاز الأهلي على الزمالك 2-0، وكان انتصاره الرابع في هذا الشهر يوم 22 أبريل موسم 1987 بنتيجة 2-1.

وحقق المارد الأحمر فوزًا اعتباريًا بنتيجة 2-0 على غريمه التقليدي يوم 9 أبريل 1999، بعد رفض الزمالك خوض اللقاء بعد مرور دقائق من صافرة البداية بعد طرد أيمن عبدالعزيز.

كان آخر انتصارات الأهلي في أبريل يوم 18 أبريل 2021، عندما فاز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

انتصارات الزمالك في أبريل

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 1-0 يوم 1 أبريل عام 1949 قبل أن يكرر انتصاره على غريمه التقليدي يوم 20 أبريل 1965 بنتيجة 2-1.

وحقق الزمالك، الفوز على الأهلي يوم 17 أبريل 1994 ثم الفوز يوم 19 أبريل عام 2003 بنتيجة 3-1.

وآخر انتصارات الأبيض كانت يوم 26 أبريل 2018 بنتيجة 2-1.

التعادلات في قمة أبريل

كان أول التعادلات في الثامن من أبريل موسم 1955 وانتهت المباراة بنتيجة 1/1 وجاء التعادل الثاني في 17 أبريل موسم 1977، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الأول من أبريل عام 1983 كان التعادل الثالث بنتيجة 1/1، ثم كان التعادل السلبي من جديد في المواجهة الرابعة يوم 23 أبريل 2009، أما آخر مواجهات التعادل فقد كانت في 16 أبريل 2010، وانتهت 3/3.