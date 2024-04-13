السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موقف شيكابالا من اللحاق بمواجهة الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول، من اللحاق بمواجهة القمة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

ويلتقى الأهلى الزمالك بعد غد الإثنين فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دورى نايل، وذلك فى السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.
وغاب شيكابالا عن المشاركة في آخر مباراتين للزمالك أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية إلى جانب لقاء الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأكد المصدر أن شيكابالا جاهز من الناحية الطبية لخوض مباراة القمة بعد تعافيه من نزلة البرد الشديدة التي تعرض لها مؤخرًا.
وتابع :"من الناحية الفنية البرتغالي جوميز مدرب الزمالك لن يدفع بشيكابالا في التشكيل الأساسي أمام الأهلي وعلى الأغلب سيتواجد على دكة البدلاء في تلك المواجهة".
وأضاف :"جوميز سيضم شيكابالا لقائمة المباراة لأهميته من ناحية الخبرات لكنه سيضعه على دكة البدلاء في تلك المواجهة".
وتعرض شيكابالا لنزلة برد شديدة في الفترة الأخيرة تسببت في غيابه عن المشاركة في المباريات مع الفريق قبل أن يتماثل للشفاء.

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