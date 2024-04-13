السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| موقف مصابى الأهلى من اللحاق بـ"مباراة القمة" أمام الزمالك

مران الأهلي
مران الأهلي

يواصل الفريق الأول بنادي الأهلى تدريباته، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك في مباراة القمة المقرر لها مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ10 في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد رفض منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب لقاء زد بسبب ضغط المباريات، حيث خاض الفريق 3 مواجهات قوية فى أسبوع منذ مواجهة سيمبا التنزاني ثم إنبي وأخيرًا زد إف سي.

وكلف كولر الجهاز المعاون بضرورة تجهيز تقرير شامل عن آخر 4 مباريات للزمالك من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس، خاصة أن مباراة القمة بطولة خاصة بين الفريقين.

ويعاني المارد الأحمر من نقص واضح في صفوفه قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة، الإثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز، حيث عقد المدير الفني جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي استفسر عن الإصابات التي ستكون جاهزة قبل القمة، وأيضًا اللاعبين المستبعدين بصورة واضحة قبل مواجهة الزمالك.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن رئيس الجهاز الطبي للأهلي أكد لـ كولر أن مروان عطية يعاني من إجهاد في الخلفية بعد مباراة زد، وسيخضع لفحص طبي أخير في مران اليوم لتحديد موقفه النهائي من المشاركة. 

وأضاف المصدر أن طبيب الفريق أكد أن محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم ومحمد الضاوي كريستو خارج الحسابات الفنية لعدم الجاهزية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك 15 يومًا تفصل الشناوي وعاشور وديانج قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بينما يحتاج ياسر إبراهيم إلى 5 أيام فقط.

وأشار أحمد جاب الله إلى أن الثلاثي محمد هاني وعلي معلول وبيرسي تاو جاهزين للمشاركة في القمة بعد حصولهم على راحة من لقاء زد وتم الاستشفاء الكامل من التقلصات في العضلة الخلفية.

مران الأهلي| جلسات علاج طبيعي لـ«مروان عطية»

وأدى مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسات علاج طبيعي صباح أمس ‏على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها ‏مساء يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.‏
ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد.‏
وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبوعلي، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏
ورفع الفريق الأول بنادي الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن ‏في ‏الدوري الممتاز.‏

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