عاجل.. موقف ياسر إبراهيم من اللحاق بمباراة الأهلى والزمالك فى دورى نايل (خاص)

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، من اللحاق بمباراة الزمالك المقبلة في الدوري.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 15 إبريل الجاري، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري نايل.

وقال المصدر لـ«الدستور»، إن أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول بنادي الأهلي، قدم تقريرًا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، حول موقف مشاركة ياسر إبراهيم أمام الزمالك.

وأشار طبيب الأهلي في تقريره إلى أن هناك صعوبة فى لحاق ياسر إبراهيم بمباراة القمة نظرا لعدم انتهاء البرنامج التأهيلى الخاصة به إثر إصابته فى العضلة الخلفية لكن لا تزال هناك جهودا كبيرة لتجهيزه أمام مازيمبى الكونغولى خاصة فى ظل شعور رامى ربيعة بإرهاق شديد.

ولفت إلى أن كولر كان يرغب فى الاستفادة بجهود ياسر إبراهيم خلال مباراة القمة ولكن كلام الجهاز الطبى أوقف تلك المحاولات، وجعله يعيد النظر في خط الدفاع خلال لقاء القمة.

وكان ياسر إبراهيم تعرض للإصابة فى مباراة ميدياما الغانى بالجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يجري ياسر إبراهيم أشعة على العضلة الخلفية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للاطمئنان التام على سلامته.



وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق إنبي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة دوري نايل.

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي ليضرب موعدًا مع فريق مازيمبي الكونغولي والذي تأهل على حساب فريق بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويحل الأهلي ضيفًا على مازيمبي يوم السبت 20 إبريل الجاري في الثالثة عصرًا، فيما تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.