لجنة الحكام: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي (خاص)

رد مصدر داخل لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، على شكوى النادي الأهلي بشأن عدم احتساب ركلة جزاء أمام فريق البنك الأهلي أمس.

وخسر الأهلي أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما أمس، والمؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة دوري نايل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي قررت التقدم بشكوى للجنة الحكام ضد محمود البنا، حكم مباراة البنك الأهلي، مرفقة بلقطة تغاضيه هو ومحمد الحنفى حكم الفار عن احتساب ضربة جزاء واضحة لصالح الفريق فى الدقيقة 77 بعد لمس الكرة يد أيمن أشرف لاعب البنك الأهلى.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن لجنة الحكام راجعت اللقطة بالفعل، والتي تظهر أن حسين الشحات، جناح الأهلي، في موقف تسلل أثناء تسلمه الكرة التي سددها وارتطمت بيد مدافع البنك الأهلي.

وأضاف المصدر أنه في هذه الحالة فليس للأهلي أحقية في الحصول على ركلة جزاء ضد البنك الأهلي، ولمسة اليد لا يمكن احتسابها مخالفة لأن اللقطة بالأساس تسلل وهو مايلغي أي مخالفة تأت بعده.

من ناحية أخرى يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث من المقرر أن يؤدى الفريق تدريباته حتى يوم الجمعة المقبل.

ويحصل بعدها على إجازة لمدة أسبوع ثم يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم 22 مارس الجارى استعدادا لمباراة سيمبا التنزانى فى ربع نهائى بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 30 من الشهر نفسه.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، وفي حالة فوزه سيلتقي مع الفائز من مباراة مازيمبي وبترو أتلتيكو في نصف النهائي.

وفي الجانب الآخر، سيلعب الترجي التونسي مع أسيك ميموزا الإيفواري، ويواجه يانج أفريكانز التنزاني، صن دوانز الجنوب إفريقي.