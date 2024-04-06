السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

حسين الشحات
حسين الشحات

أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاد الله، عن طبيعة إصابة حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وسقط الشحات مصابًا أثناء مشاركته في مباراة الأهلي وسيمبا بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وخرج من الملعب في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني، وحل بدلًا منه زميله أكرم توفيق.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا جاء نصه كالآتي: "أثبتت الأشعة المبدئية التى خضع لها الشحات عدم إصابته بارتجاج في المخ ووجود شرخ بسيط في عظام الوجه تحت العين بالإضافة لنزيف تحت عظمة العين".

وتابع: "وفضل طبيب الأهلى استمرار حسين الشحات تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان على حالته".

وخرج الشحات من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لمباراة إنبي المقبلة بمنافسات بطولة دوري نايل، الدوري الممتاز، وكذلك تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة زد.

الأهلي ينتظر الفائز من بيترو أتلتيكو ومازيمبى 

وينتظر نادي الأهلي الفائز من بيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي لمواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين بيترو أتلتيكو ومازيمبي قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ويلتقي الفريقان السبت في مباراة الإياب التي تقام في أنجولا لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يخوض نادي الأهلي مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا  لقاء الذهاب، يوم 19 أو 20 أبريل خارج مصر، أما لقاء العودة، يوم 26 أو 27 أبريل في القاهرة.

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