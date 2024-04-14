الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. الأهلى يفوز على جرين تيم الكونغولى

فريق الأهلي للكرة
فريق الأهلي للكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، على جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3/0 في المباراة التي أقيمت عقب افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة حاليًّا بالأهلي من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر خلالها «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد ليحقق الفريق الفوز في مستهل مشواره في البطولة.

شهد الشوط الأول أداءً مميزًا للغاية قبل أن يحسمه «رجال طائرة الأهلي» بنتيجة 25-15، بفضل تألق لاعبي الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل قوي وسيطر على مجريات اللعب، ليحقق الفوز بنتيجة 25-13، وفي الشوط الثالث واصل الأهلي الأداء القوي في ظل تعليمات الجهاز الفني، بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز، مما ساعد على حسم الفريق للمباراة والشوط الثالث بنتيجة 25- 10.

الاهلى جرين تيم الكونغولي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة مباراة الأهلي وجرين تيم صالة الأمير عبد الله الفيصل

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