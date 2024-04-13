بطولة إفريقيا للطائرة رجال.. "الأهلى" على رأس المجموعة الأولى
تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، على رأس المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال"، التي تقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري.
أسفرت قرعة البطولة، التي أقيمت مساء اليوم عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الأسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.
وأقيم الاجتماع الفني ومراسم القرعة بحضور محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي عاطف عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة.
كما حضر الاجتماع عبد الله عدنان، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد، المدير التنفيذي، وفؤاد عبد السلام، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.