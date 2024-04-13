بطولة إفريقيا للطائرة رجال.. "الأهلى" على رأس المجموعة الأولى

تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، على رأس المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال"، التي تقام على صالتي ‏الأمير عبد الله الفيصل والشهداء خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري.‏



أسفرت قرعة البطولة، التي أقيمت مساء اليوم عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الأسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏



وأقيم الاجتماع الفني ومراسم القرعة بحضور محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ‏ومي ‏عاطف عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة‎.‎



كما حضر الاجتماع عبد الله عدنان، نائب رئيس ‏الاتحاد الإفريقي، وياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن ‏عابد، المدير التنفيذي، وفؤاد عبد السلام، رئيس لجنة ‏المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة ‏في البطولة.‏