"اتحاد الطائرة" يغرم لاعبة الأهلي 50 ألف جنيه بعد اشتباكها مع مدرب المنتخب

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، رفع الإيقاف رسميا عن لاعبة الأهلي زينة العلمي، بعد إيقافها الفترة الماضية لما بدر منها تجاه عماد نوار المدير الفني للمنتخب الوطني للسيدات.

وخضعت اللاعبة في الأيام الماضية للتحقيق أمام المستشار القانوني للاتحاد المصري للكرة الطائرة ، حيث قدمت اللاعبة اعتذارها يوم 8 من أبريل الجاري وقرر الاتحاد الاكتفاء بمدة إيقاف اللاعبة التي بلغت شهرًا ليتم رفع الإيقاف عنها رسميا وتعود للمشاركة مع الأهلي.

إيقاف اللاعبة مع المنتخبات القومية يظل ساريا وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه

وأوضح الاتحاد المصري للطائرة أن إيقاف اللاعبة مع المنتخبات القومية يظل ساريا، مع توقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه على زينة العلمي تسدد قبل يوم 17 من أبريل الجاري.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد قرر إيقاف اللاعبة زينة العلمي لاعبة النادي الأهلي، مع إحالتها للتحقيق وذلك على خلفية أزمتها مع مدرب المنتخب الوطني للسيدات عماد نوار.



ونشبت أزمة كبيرة بين اللاعبة وعماد نوار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات، بعد استبعادها من قائمة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية بـ أكرا في غانا الشهر الماضي.

الأهلي أمام الشمس فى نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة

في سياق آخر، يواجه فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره الشمس مساء اليوم السبت ، فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024 .

بينما يتنافس الزمالك مع وادى دجلة على الميدالية البرونزية ، حيث تأهل الأهلي للنهائى على حساب دجلة ،و الشمس على حساب الزمالك .

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، بدون جماهير بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة و أسر اللاعبين .

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومي 27 ، 28 أبريل الجاري بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائي كل من الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.