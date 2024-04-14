الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك فى القمة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم استعداداته لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء غد ‏الإثنين باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

ويستضيف ستاد القاهرة، مباراة الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري في تمام السابعة مساء غد بتوقيت القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران ‏للحديث في الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى اللاعبون فقرات المران على ملعب التتش التي ‏اشتملت على جزء بدني وتقسيمة الكرة.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى ‏مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن مؤجلات ‏الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 ‏مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.