قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى دورى نايل.. غياب شيكابالا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غدٍ الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبدالله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا ليتأكد غيابه عن القمة أمام الأهلي.

ورفض مسئولو نادي الزمالك فكرة رصد مكافآت مضاعفة للاعبي الفريق قبل مباراة القمة أمام الأهلي غدًا الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء الغد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

وحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فإن الإدارة رفضت فكرة رصد أي مكافآت مضاعفة للاعبين وفضلوا التعامل مع اللقاء بشكل طبيعي لعدة أسباب، وعلى رأسها خسارة الزمالك قمة الكأس الأخيرة وضرورة تحقيق الانتصار في مواجهة الغد لرد الاعتبار بعيدًا عن أي حوافز للاعبين.

كما يرغب مسئولو الزمالك في توفير كل المكافآت للكونفيدرالية بعدما وصل الفريق للدور نصف النهائي وباتت هي البطولة الأقرب للفريق في الوقت الحالي إلى جانب ابتعاد المنافسة على بطولة الدوري مع الأهلي بعد النتائج السلبية التي تحققت في وقت سابق.