الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كلوب: إهدار صلاح وزملائه للفرص "أمر بشع"

يورجن كلوب
يورجن كلوب

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول استيائه الشديد من هزيمة فريقه أمام كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام ضيفه كريستال بالاس بهفد دون مقابل على ملعب “أنفيلد رود” ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"أشعر حقًا بالسوء، أحتاج إلى وقت لمعالجة ذلك.. لا أستطيع الوقوف هنا وأقول إنها نقطة انطلاق بالنسبة لنا لبقية الموسم، لا يبدو الأمر كذلك، ربما سيحدث ذلك غدًا".

وأردف:"لست متأكدًا بنسبة 100% من الطريقة التي ساعد بها تعاملنا مع مباراة مانشستر يونايتد بشكل خاص. لقد خسرنا المباراة في الكأس وكانت تلك "كارثة" لأننا لعبنا بشكل جيد. المشاكل التي واجهناها في مباراة يونايتد كانت مختلفة تمامًا".

واستطرد:"إذا ضغطت على الخصم بنسبة 80%، فمن الأفضل ألا تفعل ذلك من الأساس، وإذا لعبنا بهذه الطريقة في الشوط الأول فلماذا نفوز بالدوري؟"

وتابع "الجواب سهل جدا.. العب مثل الشوط الثاني ويمكننا الفوز بالمباريات. فز بالمباريات وسنرى إلى أين سيأخذنا الأمر.. يجب أن نكون حاضرين في المنافسة إذا واجه الآخرون صعوبة".

وأكمل: "فرصة داروين نونيز، فرصة جوتا، فرصة محمد صلاح ومجددًا لم نسجل.. هذا أمر بشع".

واختتم قائلًا: "هل لعب واتارو إيندو وأليكسيس ماك أليستر كثيرًا في الأسابيع القليلة الماضية؟ ربما. عاد آخرون من الإصابة [مؤخرًا]. الوضع الذي يمر به ترينت أرنولد جيد حقًا، لكنني لا أعتقد أنه يمكنه اللعب لمدة 120 دقيقة".

وتجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي تصدر المسابقة مؤقتًا برصيد 73 نقطة، وأرسنال الذي يلعب حاليًا أمام أستون فيلا.

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