الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فيديريكو فالفيردي: التعادل أمام مانشستر سيتي كان عادلًا

ريال مدريد
ريال مدريد

يرى الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، أن تعادل فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي كان عادلًا.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لمثلهما على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل فالفيردي الهدف الثالث لـ ريال مدريد في الدقيقة 79 بتسديدة صاروخية على الطائر من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من بوكايو ساكا من الجهة اليسرى.

وقال فالفيردي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:" التعادل كان عادلًا لكن كنا نريد الانتصار، عملنا بجد واجتهدنا من أجل تحقيق الفوز وهذه الأفضلية التي كنا نبحث عنها، لكن يُوجد مباراة الأسبوع المقبل وسنحاول الفوز والتعادل.. نتيجة جيدة للفريقين، لعبنا مباراة لائعة وسنحت لنا الفرص".

وعن هدفه، قال:"إنه يضيف القليل من التشجيع للعودة. أردنا الفوز والتعادل، تمامًا كما حدث العام الماضي، طعم الهزيمة، لكن علينا أن نستمر. شكرًا للجمهور.. استقبالهم ودعمهم خلال المباراة كان أمرًا لا يصدق. عندما نتحرك جميعًا في نفس الاتجاه، إنه أمر لا يصدق.. اللاعبون ينتقدوني لأنني لا أسدد كثيرًا على المرمى، وها أنا قد سددت".

وتابع:هل كانت المشكلة الرئيسية هي البداية السيئة في المباراة؟ الشيء المهم هو أننا عرفنا كيفية التعامل مع هذا الهدف المبكر، والعودة في غضون دقائق قليلة، وهو الأمر الذي أعطانا الكثير من الحافز لمواصلة الضغط. ولكن بعد ذلك، لم نستريح، لقد فعلنا ذلك بشكل خاطئ، لأننا توقفنا عن الضغط بسبب الإرهاق وعندها سجلوا هدفًا. في النهاية، إنهم فريق رائع، لديهم لاعبون جيدون جدًا وهم قاتلون".

وأكمل:".. لا فائدة من التفكير في العام الماضي. لكن إذا خرجنا بنفس الموقف الذي كنا عليه حينها، فلن ننجح. دعونا نستخدم ذلك على سبيل الانتقام، والجوع".

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