الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

روبرتسون بعد الهزيمة من كريستال بالاس: يجب على المهاجمين فعل ما هو أفضل

ليفربول ضد كريستال
ليفربول ضد كريستال بالاس

أبدى الاسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول، حسرته على خسارة فريقه أمام كريستال بالاس، والاقتراب من خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول أمام ضيفه كريستال بالاس بهفد دون مقابل على ملعب “أنفيلد رود” ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "عليك أن تستغل فرصك. يجب على اللاعبين أمام المرمى أن يفعلوا ما هو أفضل، كذلك يجب على المجموعة الدفاع عن المرمى بشكل أفضل.. كنا فقراء اليوم".

وأردف: "اليوم انتهى للأسف. هناك الكثير من الندم في غرفة تبديل الملابس، وهو الأمر الذي لم نكن نريده في بداية اليوم. يجب أن نتجاوز ذلك".

وتجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي تصدر المسابقة مؤقتًا برصيد 73 نقطة، وأرسنال الذي يلعب حاليًا أمام أستون فيلا.

كان ليفربول قد ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة من مانشستر يونايتد في دور ربع النهائي، كما خسر من ضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل، ليقترب من توديع بطولة الدوري الأوروبي.

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