تشكيل بوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن إيدين تيريزيتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بوروسيا دورتموند

وضم تشكيل بوروسيا دورتموند كلًا من:

في حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: رييرسون - ماتس هونلز - شلوتيربيك - ماتسين

خط الوسط: إيمري كان - مارسيل سابيتزر - نميشا

خط الهجوم: جادون سانشو - كريم أديمي - فولكروج

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويقود الهجوم أنطوان جريزمان وألفارو موراتا وبدأ في وسط الملعب كوكي، يورنتي ورودريجو دي بول.

تشكيل أتلتيكو مدريد .. جريزمان وموراتا يقودان الهجوم أمام دورتموند

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، خيمنيز، فيتسل، أزبيليكوتا، لينو

خط الوسط: يورنتي، كوكي، دي بول

خط الهجوم: موراتا، جريزمان

أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز أمام دورتموند

يأمل فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال هذا الموسم، ومحاولة إقصاء دورتموند من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض أتلتيكو مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على فياريال بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

الأمر ذاته بالنسبة لفريق بروسيا دورتموند، تحت قيادة المدرب الألماني إدين تيرزيك، الذي يريد الإطاحة بأتلتيكو مدريد، وتحقيق إنجاز التأهل للدور نصف النهائي من التشامبيونزليج للموسم الجاري.

ويعاني فريق بروسيا دورتموند من تراجع الأداء بشكل ملحوظ محليًا، وخاصة بعد خسارته الأخيرة أمام شتوتجارت بهدف نظيف في الدوري الألماني، وتواجد الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة حتى الآن.

مشوار أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد لهذا الدور، بعدما حقق فوزًا صعبًا بشق الأنفس على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما صعد فريق بروسيا دورتموند للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على “بي إس في آيندهوفن” الهولندي بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من التشامبيونزليج.