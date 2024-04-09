توماس توخيل: كان بإمكاننا الفوز على آرسنال.. وجنابري سيغيب للإصابة

تحدث توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ الألماني، على تعادل فريقه مع أرسنال الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل بايرن ميونخ مع مضيفه أرسنال بهدفين لمثلهما، على ملعب “الإمارات” معقل الفريق الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"أعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز اليوم. لقد أتيحت لنا فرصة كينجسلي في النهاية وكان من الممكن أن نحصل على ركلة جزاء واضحة بسبب لمسة يد".

وأضاف:" كنا نعلم أنه يتعين علينا أن نلعب بشكل أفضل مما فعلنا في المرة الأخيرة في هايدنهايم بالدوري الألماني.. لقد حصلنا على التعادل خارج أرضنا".

وزاد:"الوضع واضح. نحن بحاجة إلى دعم جماهيرنا ونفس الشغف الذي نتمتع به اليوم، ثم يمكننا التقدم".

وأكد توخيل تعرض لاعبه سيرج جنابري للإصابة، وأنه سيغيب عن الفريق مجددًا في الفترة المقبلة.

وتُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 17 أبريل على ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ.