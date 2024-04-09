الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر: وجود لاعبين يفكران فى مصلحتيهما عن مصلحة الفريق مشكلة كبيرة

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تعادل فريقه أمام إنبي في بطولة دوري نايل.

وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام إنبي في الجولة السادسة عشرة لبطولة دوري نايل.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا المباراة وتداركنا ذلك لاحقًا لأننا مررنا بأسبوعين مجنونين بعدد كبير من المباريات".

وأضاف:"سجلنا هدفًا في الشوط الأول، ونزل اللاعبون الشوط الثاني بتعليمات لزيادة الرتم والسرعة لأننا كنا بطيئين في الشوط الأول، لكن دخل مرمانا هدف بدون داع".

وزاد: "بعد ذلك سجلنا الهدف الثاني، ودفعت بلاعبين في الدقائق العشر الأخيرة لتهدئة الرتم والاحتفاظ بالكرة للحفاظ على النتيجة، لكن ذلك لم يحدث".

وأكمل: "تفاجأت بتسرع اللاعبين وتقدمهم بالكرة للأمام وعدم الالتزام بمحاولة تهدئة اللعب، ما نتج عنه احتساب ركلة ركنية ضدنا جاء منها هدف التعادل"،

واختتم قائلًا: "أعتقد أن وجود لاعب أو اثنين يفكران في مصلحتيهما أكثر من مصلحة الفريق، يُعد مشكلة كبيرة".

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