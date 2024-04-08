الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبي بين الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي.. ورونالدو يُلغي هدفًا

النصر ضد الهلال
النصر ضد الهلال

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتي أبو ظبي في قمة مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي (كأس الدرعية)

الهلال كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 بتسديدة من المدافع علي البليهي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14، تصدى لها دافيد أوسبينا حارس النصر ببراعة.

ورد كريستيانو رونالدو بتسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء الهلال في هجمة مرتدة بالدقيقة 17، لكن المغربي ياسين بونو تصدى لتسديدته.

وسجل البرتغالي أوتافيو مونتيرو هدفًا لـ النصر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بسبب تداخل مواطنه كريستيانو رونالدو في اللعبة، حيث كان متسللًا.

ودفع خيسوس مدرب الهلال بالقوة الضاربة في خط الهجوم حيث يقوده الثلاثي مالكوم ويجاوره الدوسري والحمدان وميشايل.

تشكيل الهلال والنصر في قمة نصف نهائي السوبر السعودي

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، البليهي، كوليبالي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، سالم

خط الهجوم: مالكوم، الحمدان، ميشايل

بينما يقود هجوم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد فتيل، إيمريك لابورت، علي لاجامي

خط الوسط: أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

وتقام النسخة الـ12 من كأس السوبر السعودية بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الاتحاد والوحدة الإثنين أيضًا، على أن يكون النهائي الخميس المقبل.

ويتصدر الهلال الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر بعد 27 مرحلة، وبالتالي يسير بثبات نحو الفوز باللقب الذي يشكل أحد أهدافه، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا التي وصل فيه إلى نصف النهائي حيث يحل في 16 الجاري ضيفًا على العين الإماراتي قبل أن يلعب إيابًا على أرضه في 23 الجاري.

 

 

الهلال النصر كأس السوبر السعودي كأس الدرعية كريستيانو رونالدو

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