الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

النصر السعودى يفاوض قائد ريال مدريد السابق.. تفاصيل

النصر السعودي
النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي فتح باب المفاوضات مع الإسباني فرناندو هييرو قائد ريال مدريد السابق، لتولي منصب المدير الرياضي للفريق في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن النصر وضعوا هييرو كمرشح أول لذلك المنصب لما يملكه من خبرات كروية كبيرة، وهو يعمل حاليًا مديرًا رياضيًا لنادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي، كذلك للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات مع هييرو البالغ من العمر 56 عامًا تسير بشكل إيجابي، ومن المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهائي في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح التقرير أن المفاوضات تأتي بعد اعتذار البرتغالي ميجيل روبيرو عن عدم تولي منصب المدير الرياضي، بعد الاتفاق معه في وقت سابق.

وعمل هييرو مساعدًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد في ولايته الأولى خلال موسم 2013-2014، كما تولى تدريب منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد إقالة جولين لوبيتيجي آنذاك.

النصر فرناندو هييرو ريال مدريد النصر السعودي هييرو

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يتأهل لنهائى كأس فرنسا بفوزه على استاد رين

فودين يقود مانشستر سيتى لاكتساح أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

باير ليفركوزن يتأهل لنهائى كأس ألمانيا برباعية فى شباك فورتونا دوسلدورف

أرسنال يتصدر الدورى الإنجليزى بثنائية فى شباك لوتون تاون

الشوط الأول.. مانشستر سيتى يتقدم على أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

تريزيجيه يسجل فى انتصار طرابزون على كونيا فى الدورى التركى

الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

الأهلى يسعى لتأكيد صعوده لنصف نهائى "الأبطال" على حساب سيمبا التنزانى.. الليلة

"ريان المصري".. إلى أين وصلت جهود إنقاذ الشاب العالق في بئر بالمنيا؟

السيدة انتصار السيسى: لكل يتيم الحق بأن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

تخفيضات واقبال علي السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالي رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفا وتجويعا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة