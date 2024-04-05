النصر السعودى يفاوض قائد ريال مدريد السابق.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي فتح باب المفاوضات مع الإسباني فرناندو هييرو قائد ريال مدريد السابق، لتولي منصب المدير الرياضي للفريق في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن النصر وضعوا هييرو كمرشح أول لذلك المنصب لما يملكه من خبرات كروية كبيرة، وهو يعمل حاليًا مديرًا رياضيًا لنادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي، كذلك للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات مع هييرو البالغ من العمر 56 عامًا تسير بشكل إيجابي، ومن المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهائي في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح التقرير أن المفاوضات تأتي بعد اعتذار البرتغالي ميجيل روبيرو عن عدم تولي منصب المدير الرياضي، بعد الاتفاق معه في وقت سابق.

وعمل هييرو مساعدًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد في ولايته الأولى خلال موسم 2013-2014، كما تولى تدريب منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعد إقالة جولين لوبيتيجي آنذاك.