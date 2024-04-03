الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد أستون
مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بهدفنين مقابل هدف على ملعب “الاتحاد” في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح الإسباني رودري التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 11 من متابعة لتمريرة البلجيكي جيريمي دوكو من الجهة اليمنى.

دوران عادل النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة روجيرز.

وسجل فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه.

وأجرى بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي العديد من التغييرات على تشكيل الفريق، عن لقاء أرسنال في الجولة الماضية.

ويقود الهجوم جوليان ألفاريز ويجاوره جيرمي دوكو وجاك جريليش على حساب إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين، بينما واصل الحارس أورتيجا في مركز حراسة المرمى.

تشكيل السيتي.. هالاند ودي بروين احتياطيان ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: لويس، أكانجي، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودريجو، سيلفا، فودين

خط الهجوم: جريليش، ألفاريز، دوكو

ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، في محاولة لخطف صدارة الدوري الإنجليزي والدفاع عن اللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل السلبي مع أرسنال في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، وتكرار سيناريو الانتصار على مانشستر سيتي حصد الثلاث نقاط مجددًا، وذلك أملًا في الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدف نظيف.

ويدخل فريق أستون فيلا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "فيلا بارك"، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتى الدورى الانجليزى رودري فيل فودين استون فيلا

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