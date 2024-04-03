الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يسجل فى انتصار طرابزون على كونيا فى الدورى التركى

تريزيجيه
تريزيجيه

قاد المحترف المصري محمود حسن “تريزيجيه” فريقه طرابزون سبور للفوز على كونيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري التركي الممتاز موسم 2023 - 2024.

وسجل تريزيجيه الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 19 سدد كرة من خارج منطقة الجزاء من مسافة بعيدة، وسكنت شباك حارس كونيا بشكل رائع على في الزاوية المستحيلة.

وتمكن تريزيجيه من الوصول للهدف رقم 10 له في الدوري التركي هذا الموسم.

وضاعف البوسني إدين فيسكا من تقدم طرابزون بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

وسجل الفرنسي ستيفان نزونزي الهدف الأول لـ كونيا سبور في الدقيقة 79، لكن فونتاس سجل ثالث أهداف طرابزون في الدقيقة 89 ليؤكد انتصار فريقه.

وواصل اللاعب المصري الظهور أساسيًا مع فريقه طرابزون سبور هذا الموسم، لكنه تم استبداله في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور لـ 52 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كونيا سبور عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

عقوبات قاسية على طرابزون "تريزيجيه" من الاتحاد التركي

فرضت اللجنة التأديبية في الاتحاد  التركي لكرة القدم مجموعة من العقوبات بعد أحداث الشغب التي أعقبت مباراة  طرابزون سبور الذي يلعب له محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” وفناربخشة.

وجاءت القرارات كالآتي:

  • عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق لاعبي فناربخشة عرفان جان ايغريبيات والهولندي  جايدن أوستاروالده.
  • عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على مساعد مدرب فريق طرابزون سبور أغامان كوركماز
  • حرمان طرابزون سبور من اللعب دون حضور جماهيري لست مباريات إضافة لغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دولار.

واقتحم العشرات من مشجعي طرابزون سبور أرض الملعب عقب خسارة فريقهم 2-3 أمام ضيفه فنربخشة، وهاجموا لاعبي الخصم أثناء الاحتفال بالفوز.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام جماهير طرابزون سبور أرضية الملعب، والاعتداء على لاعبي فنربخشة أثناء فرحتهم بالفوز في المباراة.

وشهدت المناوشات أحداثا مؤسفة للغاية؛ حيث اضطر لاعبو نادي فنربخشة للهروب من أرضية الملعب، بعد نزول الجماهير بأعداد غفيرة، للاعتداء والاشتباك مع اللاعبين.

تريزيجيه طرابزون سبور طرابزون كونيا سبور الدورى التركى

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