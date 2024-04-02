الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الهلال يواصل انتصاراته بثلاثية فى شباك الأخدود بالدورى السعودى

الهلال
الهلال

واصل فريق الهلال انتصاراته، بفوزه على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد المملكة أرينا معقل "الزعيم" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

افتتح صالح الشهري التسجيل لـ الهلال بهدف أول في الدقيقة 16 من متابعة لتسديدة زميله روبين نيفيز، أعقبه البرازيلي مالكوم أوليفيرا بهدف ثانٍ في الدقيقة 66 من هجمة مرتدة رائعة.

وأكد سالم الدوسري انتصار الفريق الهلالي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73، بتسديدة من متابعة لتمريرة نيفيز من الجهة اليمنى، ليحصد أصحاب الأرض نقاط المباراة الثلاث.

وسجل الهلال هدفًا آخر في الدقيقة 83، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ74 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

بذلك حافظ الهلال على سلسلة الانتصارات المتتالية له بمختلف المسابقات، حيث وصل بها إلى 31 مباراة دون هزيمة.

تشكيل الهلال أمام الأخدود في دوري روشن

أما عن تشكيل الهلال أمام الأخدود في دوري روشن، فشهد قيادة صالح الشهري خط هجوم الفريق بدلًا من المصاب ألكسندر ميتروفيتش.

وجاء تشكيل الهلال أمام الأخدود في دوري روشن كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبين نيفيز - ميشايل - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - صالح الشهري.

الهلال الأخدود دوري روشن صالح الشهري سالم الدوسري

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