الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الاتحاد بهدف فى ديربى جدة

تقدم الأهلي على ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد "الجوهرة المشعة" في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكاد البرازيلي رومارينيو أن يفتتح التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة 21، بعدما تبادل الكرة مع كريم بنزيما، قبل أن يطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

واستطاع فراس البريكان تسجيل الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة 34 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة البرازيلي روبيرتو فيرمينو من الجهة اليمنى.

وراوغ الفرنسي ألان سان ماكسيمان لاعبي الاتحاد من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها عبدالله المعيوف في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ذهب نجولو كانتي بهجمة مرتدة على مرمى الأهلي، ليمرر الكرة طويلة على حمد الله، ليفشل في تسديدها بنجاح.

ويقود أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني فريقه الاتحاد، أمام نظيره الأهلي في ديربي جدة ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الديربي.. حجازي وبنزيما يقودان الاتحاد.. وفيرمينيو في هجوم الأهلي

ويبدأ في هجوم الاتحاد كريم بنزيما أساسيًا بينما يقود الدفاع حجازي حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، فيليبي لويس، حسن كادش.

خط الوسط: نجولو كانتي، فرحة الشمراني، جوتا.

خط الهجوم: رومارينيو، بنزيما، حمدالله.

بينما جاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، عبدالله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسيه، على الأسمري، رياض محرز.

خط الهجوم: ماكسيمان، فيرمينو، فراس البريكان.

وتعثر الأهلي أمام مضيفه الاتفاق بالتعادل 2 -2 فيما فاز الاتحاد على الفيحاء 3-1 في الجولة الماضية، ليتقلص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط، حيث يحل الأهلي ثالثًا برصيد 48 نقطة مقابل 46 نقطة للاتحاد.



وفي يوم الاثنين أيضا يلتقي الرائد مع الخليج، والحزم مع ضمك، حيث يسعى الرائد لمواصلة انطلاقته التي حقق خلالها سبع نقاط في آخر 3 مباريات ليتقدم للمركز 12 برصيد 27 نقطة.