الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الاتحاد بهدف فى ديربى جدة

أهلي جدة
أهلي جدة

تقدم الأهلي على ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد "الجوهرة المشعة" في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكاد البرازيلي رومارينيو أن يفتتح التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة 21، بعدما تبادل الكرة مع كريم بنزيما، قبل أن يطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

واستطاع فراس البريكان تسجيل الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة 34 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة البرازيلي روبيرتو فيرمينو من الجهة اليمنى.

وراوغ الفرنسي ألان سان ماكسيمان لاعبي الاتحاد من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها عبدالله المعيوف في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ذهب نجولو كانتي بهجمة مرتدة على مرمى الأهلي، ليمرر الكرة طويلة على حمد الله، ليفشل في تسديدها بنجاح.

ويقود أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني فريقه الاتحاد، أمام نظيره الأهلي في ديربي جدة ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الديربي.. حجازي وبنزيما يقودان الاتحاد.. وفيرمينيو في هجوم الأهلي

ويبدأ في هجوم الاتحاد كريم بنزيما أساسيًا بينما يقود الدفاع حجازي حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، فيليبي لويس، حسن كادش.

خط الوسط: نجولو كانتي، فرحة الشمراني، جوتا.

خط الهجوم: رومارينيو، بنزيما، حمدالله.

بينما جاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، عبدالله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسيه، على الأسمري، رياض محرز.

خط الهجوم: ماكسيمان، فيرمينو، فراس البريكان.

وتعثر الأهلي أمام مضيفه الاتفاق بالتعادل 2 -2 فيما فاز الاتحاد على الفيحاء 3-1 في الجولة الماضية، ليتقلص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط، حيث يحل الأهلي ثالثًا برصيد 48 نقطة مقابل 46 نقطة للاتحاد.

وفي يوم الاثنين أيضا يلتقي الرائد مع الخليج، والحزم مع ضمك، حيث يسعى الرائد لمواصلة انطلاقته التي حقق خلالها سبع نقاط في آخر 3 مباريات ليتقدم للمركز 12 برصيد 27 نقطة.

الاهلى الاتحاد ديربي جدة دوري روشن فراس البريكان

مواد متعلقة

الهلال يكشف تفاصيل إصابة ألكسندر ميتروفيتش ومدة غيابه

لوثار ماتيوس ينتقد توماس توخيل بسبب أداء ألفونسو ديفيز

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى

قمة سلبية في البريميرليج.. مانشستر سيتي وأرسنال يخسران نقطتين ولاعبين

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد مباراة برايتون

مصطفى محمد يسجل في انتصار نانت على نيس في الدوري الفرنسي

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة