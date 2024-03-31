الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قمة سلبية في البريميرليج.. مانشستر سيتي وأرسنال يخسران نقطتين ولاعبين

مانشستر سيتي ضد أرسنال
مانشستر سيتي ضد أرسنال

انتهت مباراة مانشستر سيتي وضيفه أرسنال بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب “الاتحاد”، في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

الشوط الأول عرف حذرًا دفاعيًا من الفريقين، وشهد ندرة في الفرص على أي من المرميين.

وتعرض المدافع الهولندي ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي للإصابة، ليتم استبداله بزميله ريكو لويس في الدقيقة 27.

وأطلق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار قائم مانشستر سيتي الأيمن في الدقيقة 31.

الشوط الثاني عرف إثارة كبيرة بين الفريقين، لكن استمر التكتل الدفاعي والامتياز من لاعبي الخطين الدفاعيين للفريقين.

وتعرض بوكايو ساكا للإصابة ليتم استبداله بزميله البرازيلي جابرييل مارتينلي في الدقيقة 78.

فشل الفريقان في التسجيل، وفقدا نقطتين، وخسرا لاعبين للإصابة، قبل مواجهتين قويتين في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد لـ مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ أمام أرسنال.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 65 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة، ورصيد مانشستر سيتي لـ 64 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري  - كيفن دي بروين - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بالثلاثي بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، كاي هافيرتز في خط الهجوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بيوتر كيور

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - كاي هافيرتز.

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة فريقه.

وكانت الشكوك حامت حول مشاركة ساكا وماجاليس في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

مانشستر سيتى ارسنال الدورى الانجليزى ساكا هالاند

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد مباراة برايتون

مصطفى محمد يسجل في انتصار نانت على نيس في الدوري الفرنسي

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون فى الدورى الإنجليزى

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. ساكا أساسيا

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

جمال علام: هذا تقييمى لـ حازم إمام ومحمد بركات.. ورفضت عودة كيروش

«الجول التاني أهوه».. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف فى شباك برايتون

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر