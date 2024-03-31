قمة سلبية في البريميرليج.. مانشستر سيتي وأرسنال يخسران نقطتين ولاعبين

انتهت مباراة مانشستر سيتي وضيفه أرسنال بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب “الاتحاد”، في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

الشوط الأول عرف حذرًا دفاعيًا من الفريقين، وشهد ندرة في الفرص على أي من المرميين.

وتعرض المدافع الهولندي ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي للإصابة، ليتم استبداله بزميله ريكو لويس في الدقيقة 27.

وأطلق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار قائم مانشستر سيتي الأيمن في الدقيقة 31.

الشوط الثاني عرف إثارة كبيرة بين الفريقين، لكن استمر التكتل الدفاعي والامتياز من لاعبي الخطين الدفاعيين للفريقين.

وتعرض بوكايو ساكا للإصابة ليتم استبداله بزميله البرازيلي جابرييل مارتينلي في الدقيقة 78.

فشل الفريقان في التسجيل، وفقدا نقطتين، وخسرا لاعبين للإصابة، قبل مواجهتين قويتين في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد لـ مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ أمام أرسنال.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 65 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة، ورصيد مانشستر سيتي لـ 64 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بالثلاثي بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، كاي هافيرتز في خط الهجوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بيوتر كيور

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - كاي هافيرتز.

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة فريقه.

وكانت الشكوك حامت حول مشاركة ساكا وماجاليس في مباراة اليوم بسبب الإصابة.