شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

الشوط الأول عرف حذرًا دفاعيًا من الفريقين، وشهد ندرة في الفرص على أي من المرميين.

وتعرض المدافع الهولندي ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي للإصابة، ليتم استبداله بزميله ريكو لويس في الدقيقة 27.

وأطلق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار قائم مانشستر سيتي الأيمن في الدقيقة 31.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد جون ستوز على مقاعد البدلاء، فيما يقود إيرلينج هالاند خط الهجوم.

في حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بالثلاثي بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، كاي هافيرتز في خط الهجوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بيوتر كيور

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - كاي هافيرتز.

ويجلس البرازيلي جابرييل مارتينيلي على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم، فيما يغيب المحترف المصري محمد النني عن قائمة فريقه.

وكانت الشكوك حامت حول مشاركة ساكا وماجاليس في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.