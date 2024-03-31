محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون فى الدورى الإنجليزى

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار هام وصعب على ضيفه برايتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم داني ويلبيك سريعًا لبرايتون بالدقيقة الثانية، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك كيلهير.

وهدد محمد صلاح مرمى برايتون بالدقيقة 9، بعدما سدد كرة كانت قريبة من المرمى ومرت على يمين حارس برايتون بقليل.

وفي الدقيقة 17 أضاع صلاح انفرادًا بالمرمى بعد تمريرة رائعة من ماك أليستر، بعدما سدد كرة فوق المرمى.

وتمكن لويس دياز من إحراز هدف التعادل بالدقيقة 27، بتسديدة داخل منطقة الجزاء في كرة بدأها محمد صلاح برأسه وتحولت من مدافع برايتون للكولومبي الذي سددها بنجاح.

وانفرد صلاح بالمرمى بالدقيقة 32، وأهدر الكرة بشكل غريب ليضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.

واستطاع صلاح تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول، في الدقيقة 65، بعدما تلقى تمريرة رائعة من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة رائعة بيمناه في الشباك، مانحًا فريقه التقدم.

وسجل لويس دياز هدفًا لـ ليفربول من متابعة لتمريرة صلاح، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 72، بعد التأكد من تقنية الفيديو.

وكاد "مو" أن يُضيف هدفًا آخرًا في الدقيقة 91، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس برايتون تصدى لها ببراعة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ67 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما تجمد رصيد برايتون عند 42 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

بدأ ليفربول مباراة اليوم أمام ضيفه برايتون بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي – جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.