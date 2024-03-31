الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يسجل في انتصار نانت على نيس في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

قاد المحترف المصري مصطفى محمد فريقه نانت، للفوز على مضيفه نيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح ماتياس أبلين التسجيل لـ نانت بهدف أول في الدقيقة 19، قبل أن يُعادل تيريم موفي النتيجة لـ نيس بهدف في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

واستطاع مصطفى محمد تسجيل هدف الانتصار لـ نانت في الدقيقة 76، من ركلة جزاء أيضًا، مانحًا فريقه نقاط الفوز الأول تحت قيادة المدرب أنطوان كومبواريه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نانت لـ 28 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد نيس عند 43 نقطة في المركز الخامس.

ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم؟

وساهم مصطفى محمد في 9 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث سجل الأناكوندا 8 أهداف خلال الموسم الجارى مع نانت الفرنسي، خلال 22 مباراة بالدوري الفرنسي وصنع هدفا واحدا.

مصطفى محمد نانت نيس الدوري الفرنسي مصطفي

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