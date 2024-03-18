عودة مدرب مصطفى محمد المفضل لتدريب نانت الفرنسي

أعلن نادي نانت الفرنسي الذي يلعب لصفوفه محترفنا المصري مصطفى محمد اليوم الاثنين تعيين أنطوان كومباريه في منصب المدير الفني للفريق، بهدف الإبقاء عليه في دوري الأضواء.

وعاد كومباريه لتدريب نانت في ولاية ثانية، بعد ولاية أولى محبطة، وسيخلف جوزلين جورفينيك في منصب المدير الفني.

ومع تبقي ثمان جولات على نهاية الموسم، يحتل نانت المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطتين فقط عن مثلث الهبوط.

وتلقى نانت الهزيمة الثالثة على التوالي بسقوطه أمام ضيفه ستراسبورج 1 -3 مساء السبت، ما تسبب في الإطاحة بجورفينيك.

وخسر نانت عشر مرات خلال 15 مباراة خاضها تحت قيادة جورفينيك الذي تولى المسؤولية في آواخرنوفمبر الماضي.

وقال فالديمار كيتا رئيس نانت في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الاثنين "نحن بحاجة إلى دفعة لإعادة الديناميكيات الجيدة والأمل... إذا لم نتحرك، فسنسقط بالتأكيد".

وقاد كومبواريه نانت للفوز بلقب كأس فرنسا في موسم 2021 /2022 وهو أول لقب للفريق منذ 2001، كما ساهم في بقاء الفريق بدوري الأضواء.