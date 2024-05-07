شيخ الطريقة الجازولية: إسرائيل تخترق كل الاتفاقيات والأعراف الدولية

أدان الشيخ سالم جابر الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل بتعنتها، تخترق كل الاتفاقيات والأعراف الدولية والإنسانية وتهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني من النازحين وتصم آذانها عن نداءات العالم أجمع.

وقال عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية في بيانه اليوم، إن المقترحات المصرية التي عملت على تقديمها مصر بصدق وموضوعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي قبلت بها حماس وحازت على تأييد إقليمي ودولي، وكذلك بالداخل الإسرائيلي لم تكن لتلقى هذا القبول والتأييد لولا أن مصر تعمل بصدق وشفافية من منطلق أن تعيش المنطقة بأسرها في سلام.

"الأعلى للصوفية" يدين اقتحام معبر رفح

في سياق آخر، أدان الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بشدة الاقتحام العنيف الذي نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتكاب المذابح والجرائم في المناطق الفلسطينية، حيث تعتبر هذه الأعمال العنيفة انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا للسلم والأمن في المنطقة.

وأكد فى بيانه حق جميع الشعوب في الحياة بأمان وكرامة، مشددًا على أن استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعا إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدوانية واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسئولين عنها.

وعبر "القصبى" عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، قائلًا: "نقف إلى جانبه في مواجهة هذه الانتهاكات والظلم الذي يتعرض له. كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى توحيد جهودها للتصدي لهذه الجرائم ووضع حد للعنف والاحتلال".