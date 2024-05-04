الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق تبدأ احتفالاتها بالمولد النبوى وفق التقويم الميلادى

أعلنت رئاسة الطريقة القادرية الكسنزانية بدولة العراق بقيادة الشيخ شمس الدين محمد نهروا الكسنزان، انطلاق احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف وفق التقويم الميلادى، بمشاركة آلاف الصوفيين من حول العالم.

وتوافد دراويش الطريقة القادرية الكسنزانية، من جميع دول العالم إلى مقر وديوان الطريقة بالعراق، للمشاركة فى الفعاليات الكبرى التى تنظمها الطريقة بداية من اليوم السبت وحتى يوم الخميس القادم، حيث يبدأ أتباع الطريقة فى قراءة الأذكار والاوراد الكسنزانية فى الصلاة على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتقدمت عدة طرق صوفية حول العالم بالتهنئة للشيخ شمس الدين محمد نهروا الكسنزان بهذه المناسبة الجليلة، ألا وهى ذكرى ميلاد خير البشر سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم، حيث أرسلت الطريقة الجهرية النقشبندية برسالة تهنئة وشكر، قالت فيها: “نتقدم بآسمي آيات المحبة والعرفان إلى الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق علي الدعوة التي وجهتها رئاسة الطريقة إليه للمشاركة في فعاليات الاحتفالية الدولية التي تنظمها الطريقة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي”.

وتابعت: يتوجه الشيخ عبدالرؤوف اليماني الحسني الحسيني شيخ الطريقة الجهرية النقشبندية ومرشد الصوفية بدولة الصين بالشكر والتهنئة إلى رئاسة الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق والعالم الإسلامي وشيخها شمس الدين محمد نهرو الكسنزان القادري الحسيني حفظكم الله ورعاكم ، بمناسبة حلول ذكري المولد النبوي الشريف، وفق التقويم الشمسي، ونشكركم على الدعوة الكريمة الخاصة بالمشاركة في الاحتفالية الكبري التي تنظمها الطريقة القادرية الكسنزانية بدولة العراق بمناسبة مولد النبي الأعظم نور الوجود سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ، وفق التقويم الشمسي المحمدي

وتابعت: “وبهذه المناسبة السعيدة، إذ نتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلي جناب الشيخ نهرو الكسنزان، وإلى كافة أفراد الأسرة الكسنزانية المباركة وكذلك إلي مريدي الطريقة بجميع أنحاء العالم، ونسأل الله أن يمدكم بمدده وأن ينصركم دائما وابدا وأن يعطيكم الخير والمدد والفتح العظيم، ونسأل الله أن يجمعنا دائما علي طاعته ومحبته وخدمة طريق أهل الله ونشر رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رسالة الصوفية النبوية في كافة بقاع العالم لتحقيق قول الله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”.

وأضافت: ومن دولة الصين، اذا نعلن دعمنا وتإييدنا لهذه الملتقيات والاحتفالات والفعاليات الدولية التي تنظمها الطريقة القادرية الكسنزانية والطرق الصوفية النبوية من أنحاء العالم بمناسبة مولد النور المحمدي والتي يتم فيها جمع شمل المسلمين من مختلف الأطياف سواء أكانوا صوفية أو غير صوفية، خاصودة أن رسالة الإسلام جاءت للناس كافة والبشرية جمعاء و الصوفية هي روح الإسلام وقلبها وطرق الصوفية هي الطرق الخدمة التي تخدم للبشرية جمعاء ، فلذلك نقدر ما تقومون به ونسأل الله أن يوفقكم لجمع كلمة أهل الله في مشارق الأرض ومغاربها وشكرا جزيلا لكم.

ومن المقرر أن تقام الليلة الختامية للفعاليات يوم الخميس المقبل الموافق 9 مايو، حيث يشارك فيها عدد كبير من رجالات الدولة العراقية وشخصيات دولية من عدة دولة عربية وأجنبية.