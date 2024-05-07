شيخ الطريقة الجازولية: مولد أبوالحسن الشاذلى حدث عالمى فريد يجمع صوفية العالم

قال الشيخ سالم جابر الجازولى، شيخ الطريقة الجازولية الشاذلية فى مصر والعالم الإسلامى، إن مولد القطب الصوفى أبي الحسن الشاذلي، هو حدث عالمى وليس محليا، حيث يشارك فية الصوفيون من جميع أنحاء العالم الإسلامى، فهو من ألمع اقطاب الصوفية، وإليه ينتمي كثير من الطرق الشاذلية في العالم أجمع بمختلف قاراته، وتشتهر الطريقة الشاذلية بتركيزها على التصوف الواقعي والتزام الشرع والأخلاق الإسلامية، وقد تأثر الكثيرون بتعاليمه واتبعوا طريقته في التصوف.

وتابع: "شيخ الطريقة الجازولية" فى بيان له اليوم، أن ضريح الشاذلي يتواجد في حميثرة بالبحر الأحمر، ويزوره الكثيرون من جميع أنحاء العالم حيث يقام مولده في الأسبوع الأخير من شهر شوال من كل عام، والذي يوافق انتقاله إلى ربه، حيث توفى خلال رحلة الحج.

وأوضح "الجازولى": قائلا: تعتبر ذكرى أبي الحسن الشاذلي، مناسبة مهمة عند جميع الطرق الصوفية، حيث يحتفل بها المسلمون سنويًا في العديد من الدول، وتعود أهمية هذا الاحتفال إلى المكانة التي يحظى بها الشاذلي وتأثيره في العالم الإسلامي.

وأضاف: تتميز مظاهر الاحتفال بمولد الشاذلي بتنوعها وتعددها، حيث تتنوع الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها في ليالي المولد، حيث تنظم الطريقة الجازولية حلقات الذكر والإنشاد والمحاضرات ومواعظ بمناسبة مولد الشاذلي في ساحة الطريقة، ويلقي العلماء والدعاة خطبًا ومحاضرات تتناول حياة الشاذلي وتعاليمه وتأثيره في العالم الإسلامي والصوفي، وتهدف هذه المحاضرات إلى إلقاء الضوء على الإرث العظيم للشاذلي وتعزيز الوعي بقيمه وتعاليمه الروحية.

وأشار: يتم قراءة مقتطفات من كتب الشاذلي وآثاره العلمية والروحية في هذا اليوم، يتجمع أحباب الشاذلي لتلاوة أشهر ما كتب اتباعه ومريدوه عنه، ويعتبر هذا العمل مناسبة لتوجيه الانتباه إلى أفكار الشاذلي وتدبر معانيها العميقة، كما أن مولد الشاذلي فرصة للتعبير عن الخير والعطاء، ففي هذا اليوم، يتم توزيع الطعام والهدايا على الفقراء والمحتاجين، ويعكس هذا العمل الرحمة والشفقة التي دعا إليها الشاذلي ويعزز روح العطاء والتكافل في المجتمع. وتعزيز قيم الإخاء والتسامح والعطاء في المجتمع.

الجدير بالذكر، أن الطرق الصوفية تحتفل هذه الأيام بمولد القطب الصوفى أبوالحسن الشاذلى، حيث تقام الليلة الختامية يوم الأربعاء المقبل بحضور عدد كبير من أتباع ومريدى الصوفية.