السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ستراسبورج بثلاثية في الدوري الفرنسي

مباراة نانت وستراسبورج
مباراة نانت وستراسبورج

خسر فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، أمام ضيفه ستراسبورج في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الفرنسي، بثلاثة أهداف لهدف.

وشارك مصطفى في التشكيل الأساسي لفريق نانت، وخرج من الملعب في الدقيقة 80 وشارك بدلًا منه زميله ألبيني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستحوذ فريق نانت على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى متوسط ومتبادل بين كلا الفريقين.

وتقدم ستراسبورج في النتيجة بالدقيقة الثالثة عن طريق كيفن جاميرو.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق نانت لتسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وسجل إيراي كوميرت هدف التعادل لفريق نانت في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو فريق نانت كرتين على المرمى من 9 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 4 محاولات لفريق ستراسبورج وخرجت كرة واحدة من الملعب

واستحوذ نانت على مجريات اللعب بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق ستراسبورج.

واستمر استحواذ لاعبو نانت على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما قدم فريق ستراسبورج أداءً هجوميًا مميزًا عما قدمه في الشوط الأول، بينما تراجع الأداء الهجومي لنانت.

وأضاف إيمانويل إيميجا الهدف الثاني لفريق ستراسبورج في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وواصل فريق ستراسبورج ضغطه على دفاعات فريق نانت لتسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة، وبالفعل سجل إيميجا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 78.

وسدد لاعبو فريق نانت كرتين على المرمى من 11 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل 6 تسديدات من 11 محاولة لفريق ستراسبورج وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ فريق نانت على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق ستراسبورج.

ورفع فريق ستراسبورج رصيده لـ29 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد نانت عند 25 نقطة في المركز الـ16.

مصطفى محمد نانت ستراسبورج الدوري الفرنسي مباراة نانت وستراسبورج

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