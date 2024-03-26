أحمد حجازي لموقع “فيفا”: "متفائل بحسام حسن أحد أساطير الكرة المصرية"

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حوارا مطولا مع أحمد حجازي قائد منتخب مصر في بطولة "عاصمة مصر"، احتفاءً باستضافة مصر لإحدى بطولات سلسلة فيفا الدولية.

وأكد "فيفا" أن “حجازي” يمتلك مشوارا تاريخيا كلاعب، حيث شارك في جميع البطولات الدولية الممكنة، انطلاقا من كأس العالم للشباب ثم كأس العالم للكبار والألعاب الأوليمبية، وكأس العرب وكأس العالم للأندية.

وتحدث “حجازي” عن أهمية استضافة مصر لإحدى بطولات سلسلة فيفا الدولية، ودور الجمهور المصري في نجاح البطولات الكبرى.

وأبدى سعادته بالمشاركة في العديد من البطولات الكبرى على مدار مشواره، وأضاف أن بطولة عاصمة مصر فرصة لمصالحة الجماهير المصرية بعد كأس الأمم الإفريقية.

وأعرب “حجازي” عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة تحت قيادة الكابتن حسام حسن، الذي وصفه بأنه أحد أساطير الكرة المصرية الذي سبق له المشاركة في كأس العالم 1990 وتوج بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات، وأنه لاعب كبير ومدرب كبير ودائما يحفز اللاعبين بشكل مثالي في محاضراته.

موعد نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بين الفراعنة وكرواتيا

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة نظيره منتخب كرواتيا، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وكان المنتخب استهل مشواره في البطولة الدولية الودية، بالفوز على منتخب نيوزيلندا بصعوبة بالعغة بهدف نظيف، من ضربة جزاء سجله مصطفى محمد.

بينما تخطي منتخب كرواتيا ثالث العالم في نسخة كأس العالم الأخير بقطر (2022)، منتخب تونس عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كشفت الشركة المتحدة للرياضة عن مواعيد فتح أبواب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام الجماهير، لحضور مباراة منتخب مصر الأول وكرواتيا فى المباراة النهائية لـبطولة عاصمة مصر.

وأكدت المتحدة للرياضة أن أبواب استاد مصر ستفتح للجماهير في تمام الرابعة من بعد عصر اليوم، على أن يبدأ حفل الختام الذي يحيه الفنان تامر حسنى عند الثامنة والنصف، على أن تنطلق المباراة فى تمام العاشرة مساء.

وشددت المتحدة للرياضة على الجماهير التى ستحضر المباراة، الحضورللاستاد قبل الثامنة مساءً، للاستمتاع بأمسية رائعة مع النجم الكبير تامر حسنى.

أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير لاستاد مصر بالعاصمة الإدارية

قررت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي توفير أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 3 / 2024 وذلك تسهيلًا على الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية لحضور المباراه النهائية بين مصر وكرواتيا.

وتقرر أن يكون قيام تلك الأوتوبيسات في تمام الساعة الخامسة عصرًا من الميادين التالية (عبدالمنعم رياض، العباسية، حدائق القبة "بجوار نادي مصر للبترول"، مدينة نصر، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، المعادي "أمام المركز الأوليمبي"، الجيزة، حدائق الأهرام" أمام نادي حدائق الأهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان "ميدان الأردنية"، الزقازيق أمام نادى الشرقية).

كما ستقوم وزارة النقل بتوفير أتوبيسات العاصمة (شركة أكتا) مجانا لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة الفنون والثقافة وحتى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية في إطار افتتاح استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.