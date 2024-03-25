الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نهائى كأس العاصمة.. كيف يلعب منتخب مصر أمام كرواتيا؟

منتخب مصر
منتخب مصر

يخوض منتخب مصر اختبارًا قويًا أمام نظيره كرواتيا، مساء غد الثلاثاء، في نهائي كأس العاصمة.

ويلعب الفريقان المباراة النهائية بعد اجتياز الفراعنة نيوزيلندا وعبور كرواتيا بصعوبة تونس بركلات الترجيح.

ويسعى المنتخب المصري للتتويج بأولى بطولاته مع حسام حسن المدير الفني الجديد للفراعنة.

"الدستور" في السطور التالية يستعرض كيف يعبر حسام حسن ومنتخب مصر كرواتيا في نهائي كأس العاصمة؟

ثلاثي دفاعي.. وإراحة أفشة

يعتمد المنتخب الكرواتي كليًا على ثلاثي الوسط المخضرم لوكا مودريتش، بروزوفيتش وكوفاسيتش في التحكم في مجريات اللعب والمباراة.

وللحد من خطورتهم يجب على حسام حسن أن يبدأ بثلاثي دفاعي مكون من مروان عطية، حمدي فتحي وواحد من أحمد نبيل "كوكا" أو أكرم توفيق، على أن يلعب واحد فيهم رجلا لرجل للوكا، الذي يتحكم بشكل كبير في نقل اللعب والتحكم في رتم اللقاء.

الاستعانة بأفشة تكون في الشوط الثاني حال تأخر مصر؛ لأنه لا يجيد الجانب الدفاعي، بالأخص في ظل استمرار الثلاثي مودريتش وبروزو وكوفاسيتش.

الضغط على جفاريول

واحد من أهم مفاتيح لعب منتخب كرواتيا هو جفارديول مدافع السيتي، الذي يلعب في جهة اليسار كمدافع ثان.

جفارديول تبدأ من عنده هجمات كرواتيا، وهو من يقوم بالخروج بالكرة من منطقة الخلف.

الضغط على جفارديول من قبل مصطفى محمد وعمر مرموش سيكون حلًا قويًا للغاية، خاصًة بسبب تواضع بقية دفاعات كرواتيا.

وسيكون لمصطفى محمد دور كبير في الضغط على جفارديول، الذي يجعل مهمته صعبة في إيصال الكرة لثلاثي الوسط.

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