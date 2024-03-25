الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غدًا.. المنتخب بقميصه الأحمر أمام كرواتيا فى نهائى كأس عاصمة مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر لها في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء في نهائي كأس عاصمة مصر عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص الأحمر فى أبيض والشورت والجورب الأبيض.

حضر الاجتماع الفني على محمد على إداري منتخب مصر.

حسام حسن يعرف طريق مرماهم.. ماذا فعل منتخب مصر فى مواجهته الوحيدة أمام كرواتيا؟

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة مدربه الجديد حسام حسن لمواجهة منتخب كرواتيا في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء غد الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وتمكن منتخب مصر من الوصول إلى نهائي البطولة بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، بينما حقق الفريق الكرواتي الفوز على نظيره التونسي بركلات الترجيح.

وقبل مواجهة غدا، التقى المنتخبان في مباراة واحدة فقط كانت في بطولة كأس الرئيس الكوري الجنوبي الودية بالعاصمة سيول 1999، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

والمفارقة أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، كان بطل تلك المباراة بعد أن نجح في إحراز هدفي الفراعنة في المباراة.

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منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة كرواتيا فى نهائى كأس عاصمة مصر

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