الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا فى نهائى كأس عاصمة مصر

مران منتخب مصر
مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء ٢٦ مارس الجاري في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر. 

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة نيوزيلندا التي أقيمت مساء الجمعة، تدريبات خفيفة بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وجمل فنية.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن عقب انتهاء المران، على حضور مباراة تونس وكرواتيا والتي انتهت بفوز كرواتيا بضربات الترجيح.

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