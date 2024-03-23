الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة تونس وكرواتيا

حسام حسن
حسام حسن

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على حضور مباراة منتخبي تونس وكرواتيا التي انطلقت في العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة تونس وكرواتيا في العاشرة مساء اليوم حيث يواجه الفائز منهما منتخب مصر في المباراة النهائية يوم ٢٦ مارس الجاري باستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

ورفض حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، منح لاعبيه راحة سلبية عقب مواجهة نيوزيلندا، حيث يواصل الجميع التدريبات، من أجل الاستعداد الجيد للنهائى، من أجل تحقيق الفوز وحصد كأس البطولة فى نسختها الأولى، حيث تساعد نتائجها فى تحسين تصنيف الفراعنة، بعد اعتماد البطولة ضمن الأجندة الدولية.

 

 

 

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