منتخب مصر يتأهل إلى نهائى كأس العاصمة بعد الفوز على نيوزيلندا

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

سجل مصطفى محمد الهدف الوحيد لصالح الفراعنة في الدقيقة 29 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي أثبتت وجود عرقلة من مدافع نيوزيلندا ضد إمام عاشور.

ويلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا التي ستقام في العاشرة مساء السبت.

وتقام المباراة النهائية مساء الثلاثاء المقبل الموافق 26 مارس.

أحداث الشوط الأول

سيطر لاعبو منتخب مصر على مجريات الأمور من البداية لكن دون أي خطورة على المرمى.

في الدقيقة السادسة، كرة عرضية من ساربريت سينج لاعب نيوزيلندا من جهة اليمين ابعدها دفاع منتخب مصر عن مناطق الخطورة.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من ساربريت سينج إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها محمد حمدي عن مناطق الخطورة.

كرة عرضية من ليبيراتو كاكاكي لاعب نيوزيلندا من جهة اليسار أبعدها مدافع منتخب مصر محمد عبد المنعم إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 23 تلقى إمام عاشور تمريرة رائعة من مصطفى محمد لينفرد بالمرمى قبل أن يتعرض للعرقلة من مدافع نيوزيلندا لكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في الكتف قبل أن يغادر ملعب المباراة متأثرا بالإصابة.

وشارك حمدي فتحي بدلا منه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء نفذها مصطفى محمد بنجاح في الشباك.

تمريرة من عمر مرموش وضعت مصطفى محمد في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها الحارس ماكس كروكومبي من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 38 نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد حمدي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبدالمنعم برأسية من على القائم القريب مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، كرة عرضية من محمد حمدي من يسار منطقة الجزاء قابلها تريزيجيه بتسديدة من لمسة واحدة من منتصف منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.



أحداث الشوط الثاني

الفريق النيوزيلندي بدأ الشوط الثاني بقوة من أجل تسجيل هدف التعادل.

بطاقة صفراء من نصيب مايكل بوكسال لاعب منتخب نيوزيلندا بعد اعاقته مصطفى محمد المنطلق بهجمة واعدة من منتصف الملعب.

في الدقيقة 59 فرصة هدف ضائعة من نيوزيلندا بعد تسديدة قوية من ماكس ماتا لاعب منتخب نيوزيلندا من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أبعدها حارس منتخب مصر محمد أبو جبل بشكل رائع عن مرماه.

في الدقيقة 61 تسديدة من عمرو مرموش من يمين منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 76 تسديدة بباطن القدم اليمنى من مصطفى محمد من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

في الدقيقة 79 تسديدة صاروخية من مروان عطية لاعب منتخب مصر من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن.

وأجرى حسام حسن 3 تغييرات دفعة واحدة بنزول محمد شريف ومحمد الشامي وأكرم توفيق بدلا من تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد مجدي أفشة.

تسديدة من عمرو مروموش لاعب منتخب مصر من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار مرت بعيدة عن المرمى.

