السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يمنح منتخب مصر التقدم على نيوزيلندا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

منح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، التقدم لصالح الفراعنة على نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

جاء الهدف في الدقيقة 29 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي أثبتت وجود عرقلة من مدافع نيوزيلندا ضد إمام عاشور.

أحداث الشوط الأول

سيطر لاعبو منتخب مصر على مجريات الأمور من البداية لكن دون أي خطورة على المرمى.

في الدقيقة السادسة، كرة عرضية من ساربريت سينج لاعب نيوزيلندا من جهة اليمين ابعدها دفاع منتخب مصر عن مناطق الخطورة.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من ساربريت سينج إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها محمد حمدي عن مناطق الخطورة.

كرة عرضية من ليبيراتو كاكاكي لاعب نيوزيليندا من جهة اليسار أبعدها مدافع منتخب مصر محمد عبد المنعم إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 23 تلقى إمام عاشور تمريرة رائعة من مصطفى محمد لينفرد بالمرمى قبل أن يتعرض للعرقلة من مدافع نيوزيلندا لكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في الكتف قبل أن يغادر ملعب المباراة متأثرا بالإصابة.

وشارك حمدي فتحي بدلا منه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

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