حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب نيوزيلندا، وديا، مساء اليوم الجمعة، في بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية.

ويلتقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا، في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد أبوجبل

رامي ربيعة

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

محمد حمدي

مروان عطية

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

الاحتياطي

أحمد رمضان بيكهام

اكرم توفيق

حمدي فتحي

أحمد حجازي

محمد شريف

محمد شكري

مصطفي شلبي

أحمد عاطف

مصطفي فتحي

أحمد نبيل كوكا

المهدي سليمان

محمد الشامي

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية، هي الاختبار الرسمي الأول للتوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، على رأس القيادة الفنية للفراعنة، عقب توليهما المسئولية الفنية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفريق، الذي تمت إقالته من منصبه، بعد توديع منافسات "كان 2023" الأخيرة مبكرا وتحديدا من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية

الجمعة 22 مارس الجاري

منتخب مصر ونيوزيلندا الساعة 10 مساءً.. (استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

السبت 23 مارس الجاري

كرواتيا وتونس الساعة 10 مساءً.. (استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

الثلاثاء 25 مارس الجاري

مباراة المركزين الثالث والرابع.. الساعة 10 مساءً (استاد القاهرة الدولي).

الأربعاء 26 مارس الجاري

مباراة النهائي الساعة 10 مساءً.. (استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

قائمة منتخب مصر لأجندة مارس الدولية وبطولة كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى.. محمد عواد ومحمد أبوجبل، والمهدي سليمان ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق، ومحمد حمدي ومحمد شكري، وأحمد حجازي ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي، وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحي، وعمر مرموش ومصطفى محمد، وأحمد عاطف ومحمد شريف.

بينما خلت القائمة من الثنائي حسين الشحات جناح الأهلي بسبب الإصابة، وقائد الفراعنة محمد صلاح.