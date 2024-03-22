الحظوظ متساوية.. مَن يحرس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا؟

يقص منتخب مصر شريط افتتاح بطولة كأس "عاصمة مصر"، عندما يواجه نظيره نيوزيلندا، اليوم الجمعة، ضمن مشروع "FIFA Series".

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُنقل مباراة مصر ونيوزيلندا تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1 يسبقها استوديو تحليلي من داخل الاستاد قبل المباراة.

الاختبار الأول لـ حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر.. المهمة لن تكون سهلة أمام خصم غير مألوف، والهدف هو الانتصار والتأهل لنهائي البطولة لمواجهة الفائز من مواجهة كرواتيا ضد تونس.

حسام حسن استقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة، ويبقى مركز حراسة المرمى هو الصداع في رأسه، حيث عليه أن يختار بين مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبوجبل والمهدى سليمان.

من يحرس منتخب مصر أمام نيوزيلندا؟

اقتصرت قائمة حراس المرمى المرشحين للبدء في مباراة نيوزيلندا على اسمين فقط، ألا وهما مصطفى شوبير حارس نادي الأهلي، الذي تم استدعائه لقائمة "الفراعنة" للمرة الأولى، ومحمد أبوجبل حامي عرين "البنك الأهلي"، حيث أخرج "العميد" محمد عواد من حساباته.

ويميل حسام حسن ومعه سعفان الصغير، للاعتماد على محمد أبوجبل في مركز حراسة المرمى أمام نيوزيلندا، نظرًا لأهمية المباراة، حيث يُفضل الثنائي حارس البنك الأهلي لخبراته مقارنة بـ مصطفى شوبير الذي لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن.

وشارك أبوجبل في 12 مباراة بقميص منتخب مصر، آخرها المباراة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي خسرها منتخبنا بركلات الترجيح، ليودع البطولة.

وتلقت شباك أبوجبل بقميص "الفراعنة" 9 أهداف، فيما حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات، وبرز بشكل لافت للنظر في كأس أمم إفريقيا 2021.